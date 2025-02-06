Marmara’da 7’den Büyük Deprem Bekleniyor

CRİTİK UYARILAR VE OLASI DEPREM

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde önemli uyarılarda bulundu. “Bütün veriler, Marmara Denizi’nde 7’den büyük bir depremin yaklaştığını gösteriyor.” diyen Görür, büyük bir felaketin önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

EN YAKIN TEHLİKE NOKTALARI

NTV’ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “En yakın tehlike nerede?” sorusuna net bir yanıt verdi: “Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer… Yani Bingöl Karlıova, Tunceli yöresi ve Erzincan’ın doğu kesimleri deprem ön gördüğümüz yerlerden biri.” Bu bölgede en son deprem 1790’larda gerçekleştiğini belirten Görür, “250 senede bir deprem üretiyor bu fay, 250 sene de dolmuş. Yani 2030’lara falan geliyor. Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl Pülümür zarar görür.” dedi.

GEÇMİŞ DEPREMLERİN ETKİSİ

Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasında dikkat çeken Görür, burada 1866-1860 yıllarında bir deprem olduğunu ifade etti. Bu bölgenin hâlâ kırılmadığını ekleyen Görür, “Arap levhası son büyük depremlerde 10 metreye yakın savrulmayla kuzeye doğru hareket etti. Doğu Anadolu fayı kırıldı. Fakat Bitlis Zagros kenet kuşağı deprem üretmedi. Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi. Depremi öne çekilmiş olabilir. Eğer deprem bekleyen bir yer düşünürsek burayı da göz ardı etmemeliyiz.” şeklinde konuştu.

DEPREM OLASILIĞI YÜKSEK

Görür, “Bütün veriler Marmara’da 7’den büyük deprem olacağını gösteriyor, bu işin şakası yok.” ifadelerini kullandı. ABD’li Parsons ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendiren Görür, “99’dan itibaren her an olmak kaydıyla Marmara’da 7’den büyük deprem olma olasılığı önce yüzde 64 dediler, geçen sene revize ettiler yüzde 47. Demek ki bu bölgede depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde yüzde 47. Bu çok büyük olasılık. Bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım.” dedi.