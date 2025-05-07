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Marmara’da İki Deprem Kaydedildi

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İSTANBUL’DA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Marmara Denizi’nde bugün kaydedilen iki yeni deprem, bölgedeki endişeleri artırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde paylaşılan verilere göre, bu önemli sarsıntılardan ilki Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi açıklarında 08.07’de gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü 3 olarak açıklandı ve derinliği 12,1 kilometre olarak kaydedildi.

ÖĞLE SAATLERİNDE YAŞANAN DEPREM

Marmara Denizi’nde bugün gerçekleşen ikinci deprem ise Büyükçekmece açıklarında saat 12.22’de meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü 3,2 olarak belirlendi ve derinliği 9,62 kilometre olarak rapor edildi. Her iki depremin ardından bölgeden olumsuz bir gelişme ya da can kaybı bildirimi yapılmadı.

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