Marmara’da Kuvvetli Rüzgâr Gelecek!

27 AĞUSTOS 2023 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz sahilleri, Akdeniz’in Toroslar bölümü, Hatay sahilleri ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığı ise Türkiye genelinde değişkenlik gösterecek. Güney ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek sıcaklıklar, diğer yerlerde ise normaller civarında kalacak. Rüzgârın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

OLUMLU OLMAZLIKLARA DİKKAT

MGM, tıpkı önceki tahminlerde olduğu gibi, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olabilecek kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları bilgilendirerek, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara’nın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Rüzgâr, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden güçlü (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

– Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu

– Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu

– İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu

– Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Denizli’nin güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgâr, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

– Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu

– Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– İzmir 34°C – az bulutlu ve açık

– Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu bölgelerinin yer yer çok bulutlu olacağı, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği tahmin ediliyor.

– Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu

– Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu

– Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

– Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

– Ankara 30°C – az bulutlu ve açık

– Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık

– Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık

– Konya 30°C – az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

– Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu

– Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu

– Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu

– Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz de parçalı ve az bulutlu; doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

– Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu

– Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu

– Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu

– Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu’nun az bulutlu ve açık; kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor.

– Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık

– Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu

– Malatya 34°C – az bulutlu ve açık

– Van 28°C – az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’nun da az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

– Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık

– Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık

– Mardin 35°C – az bulutlu ve açık

– Siirt 39°C – az bulutlu ve açık