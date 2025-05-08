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Marmara’da Müsilaj Tekrar Görüldü

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MÜSİLAJIN TEKRAR GÖRÜLMESİ ENDİŞE YARATIYOR

Marmara Denizi’nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında meydana gelen müsilajın yeniden ortaya çıkması endişeleri artırıyor. İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında tespit edilen müsilaj tabakası havadan yapılan görüntüleme ile kaydedildi. Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının geniş bir alana yayıldığı dikkat çekiyor.

BÖLGE HALKINI TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜLER

Bu durum, bölge halkı ve turizmciler arasında ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Deniz ekosistemini tehdit eden müsilaj, özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artması, su kirliliği ve durağan su koşulları nedeniyle oluşabiliyor. Bu şartlar, müsilajın oluşumunu hızlandıran etkiler arasında yer alıyor.

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