Marmara’da Müsilajın Önlenmesi İçin Kapandı 55 Tesis

MARMARA DENİZİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’nin müsilaj tehlikesinden kurtarılması ve ekolojik dengesinin korunmasına yönelik çalışmalara sürdürmeye devam ediyor. 2021 yılında ortaya çıkan müsilaj sorunu sonrası, 6 Haziran 2021 tarihinde Bakanlık koordinasyonuyla hazırlanan 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı, önemli bir adım olmuştur. Bu planın temel maddesi, Müsilaj Bilim Kurulu üyeleri tarafından da vurgulanan atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan azot ve fosfor yükünü azaltma gerekliliğidir.

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ İÇİN DÖNÜŞÜM ZORUNLULUĞU

Eylem planı çerçevesinde, Marmara Denizi Havzası’ndaki atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülmesi zorunluluğu yer alıyor. Ancak, bu dönüşüm için verilen sürenin 15 Haziran 2025’te sona ermesine rağmen, yerel yönetimlerin sadece 42 iş planı tamamlandı. 2021 yılında Marmara Bölgesi’nde yüzde 51 olan ileri biyolojik atık su arıtma oranı, yalnızca yüzde 0.7’lik bir artışla yüzde 51,7’ye ulaşmıştır.

Bakanlık, taahhütlerin yerine getirilmemesi üzerine, 23 Haziran’da Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ildeki 480 tesiste eş zamanlı denetimlere başladı. Mevcut atık su arıtma tesislerinin ileri atık su arıtma sistemine geçip geçmediği ve standartlara uygun faaliyet gösterip göstermediği, 50 kişilik denetim ekibi ve 24 yetkili çevre laboratuvarının desteğiyle kontrol ediliyor.

Denetimler çerçevesinde, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi’ndeki Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’de incelendi. İleri biyolojik arıtmaya geçmeyen bu tesislerden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 6 milyon 687 bin lira idari ceza uygulandı. Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne de 6 milyon 687 bin lira ceza kesildi. Yalova Belediye Başkanlığı’na da yanlış deşarj nedeniyle 1 milyon 337 bin 354 lira ceza verildi. Diğer illerden alınan numunelerin analizleri ise hala devam ediyor.

Marmara Havzası’nda bu yıl ocak ayından bu yana toplam 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirildi. Bu denetim neticesinde 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandı ve 55 tesise kapatma cezası bağlandı. Ayrıca, bu yıl Marmara Denizi’nde gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek amacıyla 34 bin 467 deniz aracı denetimi yapıldı ve bu denetimlerde 60 deniz aracına 978 bin 909 bin 257 lira idari ceza uygulandı.