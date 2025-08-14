Marmara’da Müsilajla Mücadele Ediliyor

ÇEVRESEL TEHDİTLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’ni müsilaj tehlikesinden korumak ve ekosistem dengesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılında görülen müsilaj nedeniyle, 6 Haziran 2021 tarihinde Bakanlık tarafından 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanmıştı. Eylem planının en kritik maddesi, Müsilaj Bilim Kurulu üyelerinin de belirttiği gibi atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan azot ve fosfor yükünü azaltmak üzerineydi. Bu bağlamda, bölgede bulunan atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma tesislerine dönüşümünün zorunlu olduğu ifade edildi.

TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMİYOR

Eylem planı kapsamında Marmara Denizi Havzası’ndaki belediyelere, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmaları için tanınan süre 15 Haziran 2025’te sona eriyor. Ancak, bugüne kadar tesislerin dönüşümü, kapasite artırımı ve revizyonuna yönelik Bakanlığa sunulan 169 iş planından yalnızca 42’sinin tamamlandığı görüldü. 2021 yılında Marmara Bölgesi’nde yüzde 51 olan ileri biyolojik atık su arıtma oranı, sadece yüzde 0.7’lik bir artışla yüzde 51,7’ye yükseldi.

EŞ ZAMANLI DENETİMLER BAŞLADI

Bakanlık, taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle 23 Haziran’da Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ildeki 480 tesiste eş zamanlı denetimlere başladı. Mevcut atık su arıtma tesislerinin ileri atık su arıtma sistemine geçtiği ve standartlara uygun faaliyet gösterip göstermediği, 50 kişilik denetim ekibi ile 24 yetkili çevre laboratuvarının desteğiyle denetleniyor.

CZALAR VE KAPATMA CEZALARI

Denetim süreçleri kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemeler yapıldı. İleri biyolojik arıtmaya geçmemiş tesisler ve arıtma standartlarına uymadığı belirlenen tesisler için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 6 milyon 687 bin lira ceza kesildi. Benzer şekilde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj etmesi nedeniyle de 6 milyon 687 bin liralık ceza uygulanmıştı. Ayrıca Yalova Belediye Başkanlığı’na da yağmur suyu hattından deniz kentsel atık su deşarjı nedeniyle 1 milyon 337 bin 354 lira ceza verildi. Diğer illerden alınan numunelerin incelemeleri devam ediyor.

DENETİM SAYILARI ARTIYOR

Bu yılın ilk 6 ayında Marmara Havzası’nda 5 bin 638 tesis denetimi gerçekleştirildi ve toplamda 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandı. 55 tesise kapatma cezası verildi. Ayrıca, bu yıl Marmara Denizi’nde gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek adına 34 bin 467 deniz aracı denetlendi ve bu denetimlerde 60 deniz aracına toplamda 978 bin 909 bin 257 lira idari ceza kesildi.