Marmara’da Torik Uğuru: Tekirdağlı Balıkçılar Denizde

MARMARA DENİZİ’NDE BALIKÇILAR TEKRAR DENİZE AÇILDI

Marmara Denizi’nde avlanan balıkçılar, yoğun sis nedeniyle verilen iki günlük zorunlu aranın akabinde yeniden denize açıldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, balıkçıların torik avlamak umuduyla ağlarını suyla buluşturduğunu ifade etti.

TORİK AVINDAKİ BOLLUK BALIKÇILARI GÜLDÜRÜYOR

Torik avcılığındaki artışın balıkçıların yüzlerini güldürdüğünü belirten Coşkunçay, Marmara Denizi’nde alışılmadık bir sezon deneyimlendiğini vurguladı. Yaklaşık 50 yıllık balıkçılık kariyerinde böyle bir torik bolluğuna rastlamadığını belirten Coşkunçay, “Bol miktarda torik var. İnşallah bu bolluk devam eder. Teknelerin limanlara torikle dönmesini bekliyoruz.” diye konuştu. Coşkunçay, toriğin besin kaynağını oluşturan hamsi, istavrit ve sardalyanın ise Marmara’da azalma gösterdiğini de ekledi.

30-40 YIL SONRA TORİK AKINI YAŞANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılına Marmara Denizi’nde dikkat çeken bir avcılık hareketliliğiyle girildi. İstanbul ve Tekirdağ açıklarında 30-40 yıl sonra yeniden yaşanan “torik akını” sonucunda yıl başından bu yana 500 tondan fazla torik avlandığı belirtildi. Bu avcılıktan elde edilen gelirin yaklaşık 250 milyon lirayı bulduğu değerlendiriliyor. Palamutun bir üst boyu olarak kabul edilen ve her biri 3 kilogramdan ağır olan toriklerin bu ölçekte avlanması balıkçılar tarafından “olağanüstü” olarak ifade ediliyor.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ PİYASAYA YANSIYOR

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can, torik bolluğunun piyasaya yansıdığını aktardı. Can, “Daha önce sofralarda torik yoktu. Çifti 8 bin lira civarındaydı. 1 Ocak’tan itibaren fiyatlar 3 bin 500 liraya kadar düştü.” şeklinde açıklamada bulundu. Torik bolluğu sebebiyle bu balığın artık yalnızca lakerda yapımında değil, sofralarda da daha sık tüketildiğini kaydederek bu sezon istavrit ve toriğin öne çıktığını ifade etti.

MUAZZAM BİR TORİK HAREKETLİLİĞİ GÖZLEMLENİYOR

Uzun yıllardır balıkçılık yapan kaptan Doğan Ege, son bir ayda Marmara genelinde yoğun bir torik hareketliliği yaşandığını belirtti. Torik avının genellikle kısa sürdüğünü hatırlatan Ege, “Normalde on günde bir gün avlanır. Ama bu sene Silivri’den Tekirdağ’a, Marmara Adası’ndan Kapıdağ açıklarına kadar muazzam bir torik akını oldu.” dedi. Ege, bu bolluğun Karadeniz’den gelen balığın boğaz ve kanal sularının etkisiyle Marmara’ya yayılması ile meydana geldiğini ifade etti ve sezon sonunda hamsi, istavrit ve sardalyanın da öne çıkacağını sözlerine ekledi.