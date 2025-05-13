Marmara Denizi’nde 3,8 Büyüklüğünde Deprem!

DEPREM MARMARA DENİZİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini bildirdi.

SARSINTI SAAT 07.18’DE KAYDEDİLDİ

AFAD’a göre, bu sarsıntı saat 07.18’de kaydedildi. Merkez üssünün Marmara Denizi olduğu belirtilen depremin, yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

İSTANBUL’DA HİSSEDİLDİ, OLUMSUZ DURUM YOK

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, kentte hissedildi. Ancak yetkililer, sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini ifade etti.