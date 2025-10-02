Marmara Denizi’nde 5 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

DEPREM EĞİTİMİ VE GÖRÜŞLER

Marmara Denizi’nde, 5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, deprem Marmaraereğlisi açıklarında oluştu ve İstanbul ile çevresindeki illerde hissedildi. Uzman görüşlerine göre, yaşanan bu olayın önemli detayları bulunuyor.

ŞÜKRÜ ERSOY’UN AÇIKLAMALARI

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında bu deprem hakkında yaptığı açıklamalarda, “İzlemedeyiz. Bunun da artçıları olacak mı olmayacak mı? İzleyeceğiz. Artçıların olması, bölgenin canlı olduğunu ifade eder. Artçılar, gerçekten beklediğimiz depremin aktif olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli” dedi. Ayrıca, “İstanbul’da her yerde hissedilmiş olabilir ama yıkıcı değil. Bunun ardından 4, 3 ve 2’ye varan deprem olabilir. Beklenebilir” ifadesinde bulundu. Kuzey Anadolu Fay hattında yaşanan bir rahatlama olup olmadığına dair ise, “Hayır. Gelecekte olabilecek bir depremin enerjisini alabilecek bir deprem değil” diye belirtti.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY’UN YORUMLARI

Habertürk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaptığı dikkat çekici açıklamalarda, “Silivri çukurunun batı kenarında meydana geldi. Kumburgaz depreminde 6.2’lik deprem oldu ve o fay kırıldı. Bu da, beklediğim yani oradaki kırılmayan fay hattında meydana geldi” ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, “Silivri çukurunda bir deprem daha bekliyorum dediğim noktada gerçekleştirildi” diyerek, “Silivri ile Kumburgaz arasındaki fay kırıldı” dedi ve “Bu yaşadığımız sarsıntı da orada oldu” diye ekledi.

ÖVGÜN AHMET ERCAN’DAN DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, SZC TV’ye yaptığı açıklamada, “Halk düşünebilir, ‘Bunun arkasından büyük deprem gelecek mi?’ diye. Ben asla büyük İstanbul Depremi’nin 5 şiddetindeki depremin ardından geleceğini düşünmüyorum” dedi. Ercan, “Marmara kıyısında olacak depremler, en çok yıkım Marmara kıyısında olacak” ifadesini kullanarak, “Ben 50 yıl sonrasında İstanbul depremi için öngörüyorum. Kaygılanmaya gerek yok, herkes işine baksın” diye belirtti.

BÜLENT ÖZMEN’DEN BİLGİLER

Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Denizi’ndeki depremi Ekol TV’ye yorumladı ve “Bu deprem 23 Nisan’daki depremin batısında meydana geldi. Bu gerilimin arttığını gösteren bir şey” şeklinde konuştu. Özmen, “Hasar olma ihtimali düşük. Kritikal bir noktada olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Son olarak, “Marmara deprem tehlikesi açısından son derece yüksek olduğundan sağlıklı takip etmek lazım” diyerek, Marmara Denizi içindeki gerilimin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.