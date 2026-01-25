Marmara Denizi’nde 50 Yıllık Uçak Enkazı Tespit Edildi

marmara-denizi-nde-50-yillik-ucak-enkazi-tespit-edildi

30 Ocak 1975’te Marmara Denizi’ne düşen ve enkazı 50 yıldır bulunamayan Turkish Airlines’a ait ‘Bursa’ isimli Fokker F-28 uçağıyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kazada hayatını kaybeden 42 kişinin anısına, uçağın enkazını bulma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

YENİ PARÇALAR BULUNDU

Sosyal medya fenomeni Nedim Kuru ve ekibi, Marmara Denizi’nin Büyükçekmece ve Ambarlı bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda su altı dronu ile yaptıkları dalışta daha önce uçağın burun kısmına benzeyen bir parça tespit etti. Kuru ve ekibi, dördüncü kez gerçekleştirdikleri arama tarama faaliyetlerinde, söz konusu bölgedeki uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen yamulmuş parçalar buldu.

DAHA ÖNCE ARAMA ÇALIŞMALARI SINIRLI KALMIŞTI

Kazanın kurbanları arasında ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner’in hostes olan kardeşi de bulunmaktaydı. Dönemindeki teknoloji eksiklikleri nedeniyle, kazanın ardından resmi olarak enkazın çıkarılması mümkün olmamış ve arama çalışmaları oldukça kısıtlı kalmıştı.

DÜŞEN UÇAĞA, 4’ÜNCÜ DALIŞ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİK

Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Nedim Kuru, “THY’ye ait ‘Bursa’ isimli 42 yolcusu ile birlikte düşen yolcu uçağına 4’üncü dalış operasyonu gerçekleştirdik. 7 saat boyunca uçağın düştüğü enkaz bölgesinde su altı dronu ile arama yaptık ve uçak enkazına ait diğer parçaları görüntüledik. 4’üncü dalış operasyonuna, önceki seferde o bölgeden uçağa ait parçaları yanlışlıkla ağına takarak çıkaran balıkçı Serhan abi de bizimle geldi, aynı bölgede biz de uçağa ait olduğunu düşündüğümüz parçalar görüntüledik.” açıklamalarında bulundu.

