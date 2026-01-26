Marmara Denizi’nde Torik Avında Beklenmedik Bolluk

Marmara Denizi’nde balıkçılar, yoğun sis sebebiyle uygulanan iki günlük zorunlu mola sonrasında yeniden denize açılıyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, balıkçıların torik avlama umuduyla ağlarını suya bıraktığına dikkat çekti.

BU AYLARDA BÖYLE BİR BOLLUK GÖRÜLMEDİ

Torik av tazminatındaki artış, balıkçıların moralini yükseltiyor. Coşkunçay, Marmara’da alışık olunmayan bir av sezonu yaşandığını belirtti. 50 yıllık meslek hayatında bu dönemde böyle bir torik bolluğuyla karşılaşmadığını ifade eden Coşkunçay, “Bol miktarda torik var. İnşallah bu bolluk devam eder. Teknelerin limanlara torikle dönmesini bekliyoruz.” dedi. Bununla birlikte, Marmara’nın besin zincirinin bir parçası olan hamsi, istavrit ve sardalyanın azalmakta olduğuna da dikkat çekti.

30-40 YIL SONRA “TORİK AKINI”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, 2026 yılı itibarıyla Marmara Denizi’nde dikkat çeken bir avcılık hareketliliği söz konusu. İstanbul ve Tekirdağ açıklarında, 30-40 yıl aradan sonra görülen “torik akını” neticesinde yıl başından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığı bildiriliyor. Bu avcımdan elde edilen gelirin yaklaşık olarak 250 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Palamutun bir üst boyu olarak bilinen toriklerin, her birinin 3 kilogramın üzerinde olması nedeniyle bu ölçekte avlanması balıkçılar tarafından “olağanüstü” olarak değerlendiriliyor.

FİYATLAR YARIDAN FAZLA DÜŞTÜ

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can, torik bolluğunun piyasalara da olumlu yansıdığını kaydetti. Can, “Daha önce sofralarda torik yoktu. Çifti 8 bin lira civarındaydı. 1 Ocak’tan itibaren fiyatlar 3 bin 500 liraya kadar düştü.” ifadesini kullandı. Torik bolluğu sayesinde balığın yalnızca lakerda yapımında değil, sofralarda da daha sık tüketildiğini aktaran Can, bu sezon istavritin de önemli bir yer edindiğini söyledi.

BU SENE MUAZZAM BİR HAREKETLİLİK VAR

Uzun süredir balıkçılık yapan kaptan Doğan Ege, son bir ayda Marmara genelinde yoğun bir torik hareketliliği gözlemlendiğini belirtti. Torik avının genellikle kısa sürelerle gerçekleştiğini hatırlatan Ege, “Normalde on günde bir gün avlanır. Ama bu sene Silivri’den Tekirdağ’a, Marmara Adası’ndan Kapıdağ açıklarına kadar muazzam bir torik akını oldu.” dedi. Ege, bu bolluğun Karadeniz’den gelen balıkların boğaz ve kanal suyu etkisiyle Marmara’ya yayılmasıyla meydana geldiğini vurguladı. Sezon sonuna doğru hamsi, istavrit ve sardalyanın da öne çıkacağını ifade etti.