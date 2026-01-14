Marmaray’da Gazetecilere Ücretsiz Dönem Müjdesi

İstanbul’da belediye otobüsleri ve metro hatlarından ücretsiz yararlanan gazeteciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sahip olduğu metro ve Marmaray hatlarına ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu durum, gazetecilerin saha çalışmalarında bazı sıkıntılar yaşamasına ve maliyetlerin artmasına sebep oluyor. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, gazete çalışanları için sorun teşkil eden bu durumu “Anadolu Soruyor” isimli programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na iletti. Bakan Uraloğlu, programda yöneltilen sorulara yanıt vererek, bu talebe yönelik çalışmaların başladığını duyurdu.

BAKAN URALOĞLU SÖZ VERDİ

Bakan Uraloğlu, Marmaray’ı ücretli kullanan gazeteciler karşısında kendisini mahcup hissettiğini aktardı. Konuyla ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüşmeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, bu sorunun çözüm sürecinde ilerleme kaydettiklerini ve yakın zamanda bir çözüm oluşturacaklarının sözünü verdi.

MARMARAY GAZETECİLERE ÜCRETSİZ OLUYOR

Bakan Uraloğlu, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu sürekli gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız.”