Marmaray’da İki Çocuklu Yolcunun Burnu Kırıldı

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen bir baba, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Olay, diğer yolcuların da müdahale etmesiyle tartışmaya dönüştü ve kavgaya sebep oldu. Yaşanan arbede sırasında babanın burnu kırıldı ve olay anları bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polisin Müdahalesi

Olay sonrası polis hemen harekete geçerek, babayı darp eden E.D. ile olaya katılan İ.A.’yı gözaltına aldı. Olayı takip eden yolcular ve güvenlik görevlileri, kavganın büyümesini önlemek için araya girdi. Kavga sırasında çocukların korkması dikkat çekti. Olayın yaşandığı Marmaray Süreyya Plajı durağında, kadın yolcular duraktaki çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Emniyetin Açıklaması

Baba D.E.’nin şikayeti üzerine, şüphelilere “kasten yaralama” suçu ile ilgili işlem başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili olarak “Gereği yapıldı” başlığı altında şu açıklamayı yaptı: “30.05.2025 günü saat 16.45 sıralarında Maltepe Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavga ile ilgili ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiştir. Yolculuk sırasında çıkan yer verme tartışması kavgaya dönüşmüş, D.E. (46) isimli vatandaş darp edilmiştir. Olayla ilgili İ.A. (22) olay yerinde, E.D. (50) ise yapılan çalışmalar sonrasında yakalanmıştır.”

Serbest Bırakılan Şüpheli

Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., adli makamlarca işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise “kasten yaralama” suçundan devam eden adli işlemler sürüyor.