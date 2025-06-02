Marmaray’daki Saldırının Gerekçesi: Fuat Kozluklu Açıklamada Bulundu

İstanbul’da Marmaray’da meydana gelen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran yumruklu kavga, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edindi. İki çocuğuyla seyahat eden Deniz Eroğlu’nun maruz kaldığı saldırının anları, TRT Haber’in program yapımcısı ve sunucusu Fuat Kozluklu tarafından kaydedilip X platformunda paylaşıldı. Bu görüntüler milyonlarca kez izlendi ve sosyal medya kullanıcıları arasında linç kampanyalarına sebep oldu. Bu durum üzerine Kozluklu, “Vicdani borç” diyerek olayın sadece videodan ibaret olmadığını vurguladı ve yaşananların öncesini kaleme aldı.

OLAYIN BAŞLANGICI: GERGİNLİK VE ÖZÜR

Kozluklu’nun aktardığına göre olayın başlangıcı Erenköy veya Bostancı durağında gerçekleşti. Deniz Eroğlu, iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a binerken, kapıda telefonla konuşan genç bir kadına, “Niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi?” diyerek tepki gösterdi. Genç kadın, “Affedersiniz” diyerek özür diledi. Kozluklu, vagonun girişinde kalabalık olmadığını ve kapının ortasından rahatça geçilebileceğini belirtti. Ancak Eroğlu, kapılar kapandıktan sonra 5-6 dakika boyunca şikayet etmeye devam etti. Bu süre zarfında genç kadın ağlamaya başladı. Diğer yolcular, “Yeter yahu, susun, konuyu kapatın” diyerek Eroğlu’nu uyardı fakat gerginlik giderek arttı. İki kişi, ağlayan kadının durumuna tepki göstererek, “Yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be!” diyerek Eroğlu’na yaklaştı. Bu noktada Kozluklu, gazeteci refleksiyle telefonunu çıkarıp kayda geçti.

SALDIRI ANI VE SONRASI

Kozluklu’nun kaydına göre Marmaray durağa yaklaşırken mavi gömlekli bir genç, Eroğlu’na “Çık dışarı” diyerek yumruk attı ve vagondan indi. Olay, Süreyya Plajı durağında devam etti. İkinci bir genç, Eroğlu’nu itti. Eroğlu’nun burnu kırıldı ve kan aktı. Marmaray özel güvenlik ekipleri olay yerine müdahale etti. Eroğlu, mavi gömlekli gencin peşinden koşarak ağlayarak “Şikâyetçiyim” diye bağırdı. Kozluklu, “Tanıklığım bundan ibaret” diyerek vagon içi güvenlik kameralarının bu olayı kaydetmiş olabileceğini ifade etti.