Marmaray Hattına Ek İftar Seferleri Düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iftar saatlerinde artan yolcu yoğunluğuna çözüm üretmek amacıyla Marmaray hattında ek tren seferleri düzenledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu ilave seferlerin saatleri detaylı bir şekilde paylaşıldı.

EK SEFERLER VE SAATLERİ

Marmaray hattında yapılan ek seferler şu şekilde belirlendi: 🚇 7.42 Maltepe’den Halkalı’ya, 🚇 18.10 Söğütlüçeşme’den Halkalı’ya, 🚇 17.42 Halkalı’dan Pendik’e ve 🚇 18.05 Yenikapı’dan Pendik’e gerçekleşecek.

Bakanlık, yolcu taleplerini karşılamak için bu uygulamanın hayata geçirildiğini bildirdi.