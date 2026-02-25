Marmaray Hattına Ek İftar Seferleri Düzenlendi

marmaray-hattina-ek-iftar-seferleri-duzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iftar saatlerinde artan yolcu yoğunluğuna çözüm üretmek amacıyla Marmaray hattında ek tren seferleri düzenledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu ilave seferlerin saatleri detaylı bir şekilde paylaşıldı.

EK SEFERLER VE SAATLERİ

Marmaray hattında yapılan ek seferler şu şekilde belirlendi: 🚇 7.42 Maltepe’den Halkalı’ya, 🚇 18.10 Söğütlüçeşme’den Halkalı’ya, 🚇 17.42 Halkalı’dan Pendik’e ve 🚇 18.05 Yenikapı’dan Pendik’e gerçekleşecek.

Bakanlık, yolcu taleplerini karşılamak için bu uygulamanın hayata geçirildiğini bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Marmaray Hattında Ek Sefer Düzenlemesi Yapıldı

Ulaştırma Bakanlığı, iftar saatlerindeki kalabalığı azaltmak amacıyla Marmaray'a ek seferler düzenleyeceğini açıkladı.
Gündem

Epstein’in Gizli Depolarında Şok Edici Kanıtlar Keşfedildi

Jeffrey Epstein'in kiralık depolarında, birçok video kaset ve 'seks kölesi kılavuzları' ile çıplak kadın fotoğraflarının bulunduğu bildirildi. Olay, dünyada büyük ses getirdi.
Gündem

TFF’den PFDK’ye Sevk Edilen Kulüpler Açıklandı

Süper Lig'de 11 kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disiplin kuruluna sevkedildi. Karar, hukuk müşavirliği tarafından alındı.
Gündem

Shane Larkin’den İbrahim Kutluay Açıklamasına Sert Tepki

Shane Larkin, İbrahim Kutluay'ın iddialarına karşı, ismimin dikkat çekmek için kullanıldığına ve karakterine yapılan saldırılara asla müsaade etmeyeceğine vurgu yaptı.
Gündem

Üniversite Öğrencilerine Sağlanacak Af Düzenlemesi Yakında

Üniversite öğrenci affıyla ilgili taslak metin hazırlandı; öğrencilerin başarısız oldukları derslere iki ek sınav hakkı verilmesi planlanıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.