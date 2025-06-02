Marmaray Saldırısının Öncesi: Fuat Kozluklu Açıklama Yaptı

İSTANBUL’DA YUMRUKLU KAVGA GÜNDEME OTURDU

İstanbul’da Marmaray’da meydana gelen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran yumruklu kavga, Türkiye’nin gündeminin merkezine yerleşti. İki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu’nun maruz kaldığı saldırı anları, TRT Haber program yapımcısı ve sunucusu Fuat Kozluklu tarafından kayda alınıp X platformunda paylaşıldı. Görüntüler, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bu görüntülerin linç kampanyalarına dönüşmesinin ardından Kozluklu, “Vicdani borç” ifadesiyle olayın yalnızca videodan ibaret olmadığını ve olayın öncesini kaleme aldı.

OLAYIN BAŞLANGICI: GERGİNLİK VE BAŞLANGIÇ AŞAMASI

Kozluklu’nun aktardığına göre, kavgaya neden olan olay Erenköy veya Bostancı durağında başladı. Deniz Eroğlu, iki çocuğuyla Marmaray’a binerken kapıda telefonla konuşan genç bir kadına, “Niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi?” diyerek tepki gösterdi. Genç kadın, “Affedersiniz” diyerek özür diledi. Kozluklu, vagonun girişinde kalabalık olmadığını ve kapının ortasından rahatça geçilebileceğini belirtti. Ancak Eroğlu, kapılar kapandıktan sonra 5-6 dakika boyunca şikâyet etmeye devam etti. Bu esnada genç kadın ağlamaya başladı. Diğer yolcular, “Yeter yahu, susun, konuyu kapatın” diyerek Eroğlu’nu uyardı fakat ortam daha da gerginleşti. İki kişi, ağlayan kadının durumuna tepki vererek, “Yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be!” diyerek Eroğlu’nun üzerine doğru ilerledi. Kozluklu, o anda gazeteci refleksiyle telefonunu çıkartıp kayda geçti.

SALDIRI VE SONRASIDAKİ GELİŞMELER

Kozluklu’nun kaydına göre, Marmaray durağa yaklaşırken mavi gömlekli bir genç, Eroğlu’na “Çık dışarı” diyerek yumruk attı ve vagondan indi. Olay, Süreyya Plajı durağında devam etti. İkinci bir genç, Eroğlu’nu itti. Eroğlu’nun burnu kırıldı ve kanaması başladı. Marmaray özel güvenlik ekipleri olaya müdahale etti. Eroğlu, mavi gömlekli gencin arkasından şikâyetçi olduğunu bağırarak ifade etti ve ardından gencin peşinden koşarak yumruk attı. Kozluklu, “Tanıklığım bundan ibaret” diyerek, vagon içindeki güvenlik kameralarının olayı kaydetmiş olabileceğini vurguladı.