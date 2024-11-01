Marmaray ve Metro Hattı’nda Türkiye Kart Dönemi

UKOME TOPLANTISI DETAYLARI

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün liderliğinde Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantı sırasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geliştirilip pilot illerde kullanılmaya başlanan Türkiye Kart sistemine dahil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Bu değişiklikle, vatandaşlar Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda Türkiye Kart kullanma imkanına sahip olacak. Ancak, Türkiye Kart için bu hatlara uygulanacak tarife henüz belirlenmedi. Öte yandan, İstanbulkart her iki hatta da geçerli olmaya devam edecek.

TALEPLER ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER

Toplantıda ayrıca, Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı’nın Yenikapı’ya taşınmasını öneren teklif ve İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki 94 araç için EDS muafiyeti teklifi, yeniden değerlendirilmek amacıyla alt komisyona havale edildi. Bunun yanında, Fatih’teki Seyyid Ömer Cami Aralığı Sokak ve Eski Vezir Sokağı ile Silivri’deki Küçükhasfırın Sokak ve Fikret Gündoğan Sokağı’nın yayalaştırılması teklifi onaylandı.