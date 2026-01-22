Marmaris Körfezi’nde Hortum Paniği Ve Hasar

MARMARİS’TE FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Muğla’nın ünlü tatil beldesi Marmaris, fırtına ve şiddetli sağanak yağış nedeniyle olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldı. Oluşan fırtına sebebiyle Marmaris Körfezi açıklarında bir hortum meydana geldi. Bu hortum, kısa süre içerisinde kıyıya doğru ilerleyerek liman ve marina bölgesine ulaştı.

HORTUMUN GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Hortumu gören vatandaşlar, güvenli bir yerlere sığınmaya başladı. Liman ve marina alanında etkili olan hortum, zamanla etkisini yitirerek kayboldu. Bu esnada, bölgedeki vatandaşlar korku içinde hortumu cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, hortumun deniz üzerinde büyüyerek limana doğru yaklaşması ve vatandaşların endişeli halleri yer aldı.

DOĞA OLAYLARINA DİKKAT ÇAĞRISI

Yalancıboğaz ve körfez içinde küçük çapta hasara yol açan hortumun ardından, yetkililer benzer doğa olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.