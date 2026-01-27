Marmaris’te Fırtına Nedeniyle Cami Minarede Onarım Başladı

Marmaris ilçesinde fırtına caminin minaresini vurdu

Marmaris’in Armutalan Mahallesi’nde meydana gelen şiddetli fırtına ve yağışlar sonucu bir caminin minaresinin külahı yerinden oynadı. Camideki yetkililer, vatandaşlara olayla ilgili “dikkatli olun” uyarıları gerçekleştirdi. Ayrıca, itfaiye ekipleri camiye gelerek, geniş güvenlik önlemleri altında külahı sökmeye yönelik çalışmalar başlattı. Külahın onarılıp yeniden yerine takılacağı bildirildi.

FIRTINA VE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

İlçede etkisini gösteren fırtına ve yağışların sonucunda iki teknenin karaya oturduğu ve pek çok ağacın devrildiği öğrenildi. Bu durum, yerel halkı tedirgin ederken, yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.