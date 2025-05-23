Marmaris’Te Hijyen Sorunu Tartışma Yarattı

MARİNA VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ İLE GÜNDEMDE

Turkuaz rengi denizi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin önde gelen tatil noktalarından birisi olan Marmaris, bu defa hijyen skandalıyla dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce CHP’li belediyenin yönetimindeki bölgelerde temizlik çalışmalarının aksadığı yönündeki endişeler, vatandaşlar tarafından sosyal medyaya yansıtıldı. Ancak yapılan bu paylaşımlar sorunu çözmeye yetmedi.

BELEDİYEYE TEMİZLİK ÇAĞRISI

Yerli ve yabancı turistler, yapılan eleştirilere rağmen düzenlenmeyen ortak tuvaletlerin durumunu cep telefonlarıyla kaydederek, Marmaris Belediyesi’ne temizlik çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden yaşanan bu durum, belediyenin dikkatini çekmeye çalışırken, sonuç alamayan bir kitle oluştu.

KAÇIŞA NEDEN OLUYOR

Mavi bayraklı halk plajındaki tuvaletin kötü durumda olması ve çevresinin bakımsız kalması, vatandaşların çektiği görüntülerde kendini gösteriyor. Işıklandırma kablolarının ortada bırakılması gibi detaylar da dikkat çekiyor. Marmaris Belediyesi’nin bu konuya gösterdiği ilgisizlik, yerli ve yabancı turistlerin Marmaris’ten uzaklaşmasına neden olmaya başladı.

EYLEME GEÇİLMEDİ

Her gün çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği ve ‘Mavi bayrak’ unvanına sahip plajda, ortak tuvaletler ile ilgili talepler sürmesine rağmen henüz bir çözüm üretilmedi. Marmarisli vatandaşlar, belediyeden bir an önce bakım ve onarım işlemlerinin yapılmasını bekliyor.