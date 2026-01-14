Marmaris’te Tadilattaki 5 Katlı Apart Otel Çöktü

marmaris-te-tadilattaki-5-katli-apart-otel-coktu

MARMARİS’TE APART OTEL ÇÖKTÜ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tadilat halinde olan 5 katlı bir apart otel çöktü. Olay anında apartta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Armutalan Mahallesi’nde gerçekleşen çökme, saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İLGİLİ EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, emniyet, AFAD ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Çökmenin ardından, otelin kimse tarafından kullanılmadığı belirtildi. Güvenlik amaçlı olarak, yıkılan apartın arka bölümdeki bir diğer apart da tedbiren tahliye edildi.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Apartmanda yapılan incelemeler ise başladı. Olayla ilgili detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hava Durumu Raporu: Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artacak

Türkiye genelindeki soğuk ve yağışlı hava koşulları, batı ve iç bölgelerde etkisini kaybetmeye başlıyor.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 439’a Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 15 cenaze daha teslim edildiğini ve 7 Ekim'den bu yana ölenlerin toplam sayısının 71 bin 439'a ulaştığını bildirdi.
Gündem

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yeniden Yükseldi

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gün sonunda standart altının kilogramı Borsa İstanbul'da 6,5 milyon lira olarak belirlendi.
Gündem

Siber Suç Operasyonlarında 126 Şüpheli Yakalandı

Siber suçlarla mücadelede yapılan operasyonlar sonucunda 126 kişi gözaltına alındı, bunlardan 16'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, gelişmeleri duyurdu.
Gündem

Marmaris’te Tadilattaki 5 Katlı Apart Otel Çöktü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bakımda olan bir apart otelin çökmesiyle ilgili endişe verici bir olay yaşandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.