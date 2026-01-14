Marmaris’te Tadilattaki 5 Katlı Apart Otel Çöktü

MARMARİS’TE APART OTEL ÇÖKTÜ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tadilat halinde olan 5 katlı bir apart otel çöktü. Olay anında apartta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Armutalan Mahallesi’nde gerçekleşen çökme, saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İLGİLİ EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, emniyet, AFAD ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Çökmenin ardından, otelin kimse tarafından kullanılmadığı belirtildi. Güvenlik amaçlı olarak, yıkılan apartın arka bölümdeki bir diğer apart da tedbiren tahliye edildi.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Apartmanda yapılan incelemeler ise başladı. Olayla ilgili detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.