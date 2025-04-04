Marmaris’teki Otelde Yangın Çıktı

MARMARİS’TE YANGIN HABERİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde 5 yıldızlı bir otelde yangın meydana geldi. Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan otelin kazan dairesinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başlayarak kısa sürede otel odalarına sıçradı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını fark eden otel çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekibi ve ambulans yollandı. Ekipler, yangının otelin diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için yoğun bir çaba gösterdi.

OTEL BOŞALTILDI

Büyüme riski olan yangın nedeniyle otelde bulunan müşteriler ve personel, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Güvenlik önlemleri altında tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangını kontrol altına almak amacıyla bölgedeki orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler de destek sağladı ve söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Yangının çıkış sebebine yönelik incelemelere ise süratle devam ediliyor.