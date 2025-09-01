mars-ta-yeni-mineral-belirlendi

YENİ MINERAL BULUNDU

Bilim insanları Mars’ta heyecan verici bir keşfe imza atarak “ferric hidroksisülfat” adlı yeni bir mineral tespit ediyor. Bu mineralin varlığı, Kızıl Gezegen’in geçmişte kimyasal olarak oldukça aktif bir dönem geçirdiğine işaret edebiliyor. Keşif, Mars Orbiter aracılığıyla SETI Enstitüsü araştırmacılarının elde ettiği verilerin analiziyle gerçekleşiyor. Uzay aracının topladığı veriler, spektroskopi adı verilen bir yöntemle inceleniyor. Bu teknik, gezegen yüzeyinden yansıyan ışığı analiz ederek minerallerin kimyasal yapısını ortaya çıkarıyor. Araştırma ekibinde yer alan Dr. Janice Bishop, çalışmalarını Mars ekvatoruna yakın bölge olan Valles Marineris kanyon sisteminde yoğunlaştırıyor. Juventae Chasma ve Aram Chaos bölgelerinde elde edilen veriler, Dünya’daki asidik ve su bakımından zengin ortamlarda oluşan minerallerle karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırma sayesinde yeni mineralin varlığı doğrulanıyor.

MARS’TA VOLKANİK ETKİLER

Ferric hidroksisülfat’ın oluşumu için sadece su ve sülfür değil, aynı zamanda oksijen ile 100 santigrat derecenin üstünde bir sıcaklık gerektiği anlaşılıyor. Bu durum, Mars’ta volkanik ve jeotermal aktivitelerin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu mineral değişimlerinin Mars’ın Amazoniyen dönemi olarak bilinen son 3 milyar yıl içinde gerçekleştiğini tahmin ediyor. Çalışma, 5 Ağustos 2025’te yayımlanıyor.

GEÇMİŞİN İZLERİ

Mart 2025’te Purdue Üniversitesi’nden Mars araştırmaları uzmanı Roger Wiens, NASA’nın Perseverance aracıyla Mars yüzeyinde olağan dışı açık renkli kayalar buluyor. Bu kayalarda, kökeni kaolinit minerallerine dayanan yüksek seviyelerde alüminyum tespit ediliyor. Kaolinit de tıpkı ferric hidroksisülfat gibi sıcak ve su açısından zengin ortamlarda oluşabiliyor. Bu iki mineralin varlığı, Mars’ın geçmişte daha sıcak, daha nemli ve oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu bulguların Kızıl Gezegen’in bir dönem Dünya’ya çok daha fazla benzediğini vurguluyor. NASA, uzun süredir Mars’ta yaşam izlerini araştırıyor. Yeni mineralin keşfi, bu hedefe bir adım daha yaklaşılması anlamına geliyor ve özellikle Juventae Chasma ile Aram Chaos gibi bölgeler, gelecekte yapılacak yüzey araştırmalarında öncelikli hedefler haline gelebiliyor.