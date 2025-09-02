mars-ta-yeni-mineral-bulundu

Bilim insanları, Mars’ta kayda değer bir keşif yaparak ferrik hidroksisülfat isimli yeni bir mineral belirledi. Bu mineralin bulunması, Kızıl Gezegen’in geçmişte kimyasal açıdan oldukça hareketli bir dönem geçirdiğine işaret ediyor. Keşif, SETI Enstitüsü araştırmacılarının Mars yörüngesinde bulunan Mars Orbiter’dan elde edilen verileri incelemesi ile gerçekleştirildi. Uzay aracının sağladığı veriler, “spektral analiz” adı verilen bir yöntemle değerlendirildi. Bu teknik, gezegenin yüzeyinden yansıyan ışığın analiz edilerek minerallerin kimyasal bileşimini ortaya koymasına olanak tanıyor. SETI ekibine önderlik eden Dr. Janice Bishop ve ekibi, incelemelerini Mars ekvatoruna yakın Valles Marineris kanyon sisteminde yoğunlaştırdı. Özellikle Juventae Chasma ve Aram Chaos bölgelerinde elde edilen veriler, Dünya’da asidik ve su bakımından zengin ortamlarda oluşan minerallerle kıyaslandı. Bu karşılaştırma neticesinde yeni mineralin varlığı doğrulandı.

KEŞFİN ANLAMI

Ferrik hidroksisülfat’ın oluşması için su ve sülfürün yanı sıra oksijen ve 100 santigrat derecenin üstünde bir sıcaklığın gerekli olduğu ortaya çıkıyor. Bu durum, Mars’ta volkanik ve jeotermal aktivitelerin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu mineral değişimlerinin Mars’ın Amazoniyen dönemi olarak bilinen son 3 milyar yıl içinde meydana geldiğini tahmin ediyor. Çalışma, 5 Ağustos 2025’te yayımlandı.

SICAKLIK VE SU ZENGİNLİĞİ

Mart 2025’te Purdue Üniversitesi’nden Mars araştırmaları uzmanı Roger Wiens, NASA’nın Perseverance aracıyla Mars yüzeyinde alışılmadık açık renkli kayalar buldu. Bu kayalarda, kökeni kaolinit adlı minerale dayanan yüksek miktarda alüminyum tespit edildi. Kaolinit, ferrik hidroksisülfat gibi sıcak ve su açısından zengin ortamlarda oluşabiliyor. Bu iki mineralin varlığı, Mars’ın geçmişinin daha sıcak, daha nemli ve düşündüğümüzden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulguların Kızıl Gezegen’in bir dönem Dünya’ya çok daha fazla benzerlik taşıdığını vurguluyor. NASA uzun zamandır Mars’ta yaşam izlerini araştırıyor. Yeni mineralin keşfi, bu hedefe bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Özellikle Juventae Chasma ve Aram Chaos gibi bölgeler, ileride yapılacak yüzey araştırmalarında öncelikli alanlar haline gelebilir.