Mart Ayında Yağış Miktarı Düşük

2025 YILI MART YAĞIŞLARINDA DÜŞÜŞ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ‘2025 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu’ verilerine göre, Türkiye genelinde mart ayı yağışı, hem normallere hem de geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 1991-2020 yıllarını kapsayan normallere göre 61,2 mm olan yağış miktarı, 2024 yılı Mart ayında 69,5 mm, bu yıl ise sadece 28,8 mm olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 53, geçen yıl mart ayı yağışına göre ise yüzde 59 azalma yaşandı. Bu durum, mart ayı yağışlarının son 35 yılın en düşük seviyesine inmesine yol açtı.

REGİYONLARDA FARKLI DÜZENLER GÖRÜLDÜ

Mart ayındaki yağışlar, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Adana, Hatay, Kilis çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 80’den fazla azalırken, Erzincan ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde ise yüzde 40’ın üzerinde artış kaydedildi. Genel olarak tüm bölgeler, hem normal yağış seviyelerinin altında hem de geçen yıl yağışlarına göre düşüş yaşadı. Ege Bölgesi, normaline göre en fazla azalma yaşanan bölge oldu, bu oran yüzde 79 olarak gerçekleşti. Ege Bölgesi 65 mm, Marmara Bölgesi 39 mm, İç Anadolu Bölgesi 35 mm ve Karadeniz Bölgesi son 32 yılın en düşük yağışı ile karşılaştı.

ANKARA’YI EZİYOR

Ankara genelinde en az yağış, sadece 5,1 mm ile kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 91 ile Manisa’da görüldü. En çok yağış ise 89,2 mm ile Tunceli’de gerçekleşti ve Erzincan, normaline göre yüzde 35 artış gösterdi. Aksaray, Ankara, Çankırı, Denizli, Hatay, İzmir, Kırıkkale ve Manisa gibi illerde 65 mm’nin altında yağış alındı, Van’da ise bu rakam 63 mm oldu. Kırşehir, Balıkesir, Bolu, Çorum, Eskişehir, İstanbul ve diğer illerde son 35 yılın en düşük mart ayı yağışları kaydedildi.

YAĞIŞLI GÜNLERİN SAYISI AZALDI

Mart ayı boyunca Türkiye genelinde ortalama 6,4 gün süresince yağış görüldü. Bunun, 1991-2020 normali 11,3 gün. Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Bingöl gibi yerlerde 15-20 gün arasında yağışlı günler yaşandı. İzmir, Manisa, Uşak gibi illerde ise bu süre yer yer bir güne kadar düştü.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ DÜŞÜŞLERİ

Marmara Bölgesi’nde 25,7 mm olarak kaydedilen mart ayı yağışı, normali 66,1 mm iken 2024 yılı mart ayı yağışı 63 mm oldu. Bu bölgede yağışlar, normaline göre yüzde 61 ve geçen yılın mart ayı yağışlarına göre yüzde 59 düştü. Ege Bölgesi’nde ise 13,7 mm yağış alındı; normali 64,5 mm ve 2024 yılı yağışı 53 mm olarak belirlendi. Mart ayı yağışı, Akdeniz Bölgesi’nde 21,4 mm, İç Anadolu’da 16,2 mm, Karadeniz’de 38,5 mm ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise 45,9 mm olarak kaydedildi. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 30,8 mm yağış görülmesine rağmen, tüm bölgelerde normaline göre kayda değer düşüşler yaşandı.