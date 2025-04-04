Mart İhracatı Tarihin En Yüksek Seviyesi

DIŞ TİCARET VERİLERİNİN AÇIKLANMASI

Ticaret Bakanı Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını duyuruyor. Bakan Bolat’ın verdiği bilgiler doğrultusunda, mart ayında ihracat yüzde 3,2 artarak 23,4 milyar dolara ulaştı. Böylelikle, tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

İTHALATTAKİ ARTIŞ NEDENLERİ

Mart ayındaki ithalat ise yüzde 2,3 artışla 30,7 milyar dolar olarak belirlendi. Dış ticaret açığı ise yıllık bazda yüzde 0,5 düşüşle 7,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Bolat, mart ayında ithalatta görülen artışta en büyük payın doğalgaz ve LNG kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

OCAK-MART DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI

Ocak-mart dönemine bakıldığında, ihracat yüzde 2,5 artışla 65,3 milyar dolara yükseldi. Bu veriler, ülkenin dış ticaret performansının genel durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor.