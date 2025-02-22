MASAK Maydonoz Döner’i Nasıl İzledi?

ANTALYA MERKEZLİ DÖNER ZİNCİRİ OPERASYONU

Antalya merkezli olarak Türkiye genelinde yürütülen “döner zinciri” operasyonuna MASAK önemli katkı sağlıyor. 300 şubeye sahip olan Maydonoz döner, yurtdışında da şubeler açma faaliyetinde bulundu. 2018 yılında kurulan restoran zinciri, 7 yıl boyunca çok sayıda çalışan istihdam etti ve birçok işletmeyle ticari işlemler gerçekleştirdi. MASAK, 1,5 yıl önce başlatılan bir soruşturma sürecinde zincirin finansal yapısını ortaya çıkardı ve ocak ayında savcılığa iletti. MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanındaki bilgileri kullanarak, söz konusu işletmenin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.

BİNLERCE ANALİZ RAPORU HAZIRLANDI

MASAK, şubelerin yasal ve yasal olmayan ortakları, ortaklık yapıları ve ticari ilişkileri irdeleyen yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Zincir, 21 ayrı şirkete sahipti. Bu çalışma için MASAK’ta özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren bir rapor hazırladı. Şubelerin yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortaklarıyla bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi. Bu çalışma sonucunda, aralarında silahlı terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit eden suçlardan kaydı bulunan kişilerin olduğu belirlendi. Bu kişilerin çoğunun, kamu görevinden ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu gözlemlendi.

MAYDONOZ DÖNER’İN KURUCUSU KİM?

Maydonoz Döner, 2018 yılında Ömer Şeyhin tarafından kuruldu. Somca Gıda firması bünyesine ait olan bu döner markası, bayilikler yoluyla büyüdü. MASAK, bu bayiliklerin eski FETÖ üyelerine verildiği ve şirketin kapalı bir çark gibi işlediğini belirledi. Şirketin kurucu ortağı ve şube sahibi olarak Ömer Şeyhin, önemli bir rol üstleniyor. Şirketin diğer ortakları arasında Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel ve Mehmet Kaşlı bulunuyor.

SORUŞTURMA NE ZAMAN BAŞLADI?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen soruşturma sonucu, ocak ayında şirket yapısı tamamen ortaya çıkarıldı. 21 Şubat’ta şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 353 kişi gözaltına alındı. Son dönemdeki en kapsamlı operasyonun, MİT, MASAK ve Emniyetin titiz çalışmaları neticesinde başlatıldığı anlaşıldı.

DÖNER ZİNCİRİ NASIL İŞLEDİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle Antalya merkezli zincir bir süre izleniyordu. Şüphelilerin döner zincirinin isim hakkı yöntemiyle genişlediği, bünyesine yasaklı olan kişileri katarak büyüdüğü, örgütle bağlantısı devam eden kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı. 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yapıldığı anlaşılan şirket yöneticileri detaylı bir şekilde izlendi. FETÖ bağlantılı muhasebecilerin mali işleri düzenlediği ve örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu ortaya çıktı.

KAPALI ÇARK KURULDU

Şirketin sistemi “Referans Temelli Büyüme” olarak adlandırılıyordu. Resmi belge olmaksızın, tamamen örgüt üyelerinin birbirine referans olmasıyla büyüyordu. Şubeler, örgüte bağlı kişilere istihdam ve finans sağlamak amacıyla kullanıldı. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün şubelerden FETÖ’nün para toplama yöntemi olan “himmet” adıyla para aldığı, gayri resmi ortaklar oluşturulduğu ve hisse satışlarının örgütle bağlantılı kişiler üzerinden yapıldığı belirlendi.

FETÖ BAĞLANTISI NASIL GÜN YÜZÜNE ÇIKTI?

Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydı olduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı belirlendi. Bu kişilerin 83’ünün kamu görevinden çıkarılan isimler arasında olduğu anlaşıldı. Ayrıca, 102 şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.