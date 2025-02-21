MASAK, Maydonoz Döner Operasyonunda Önemli Rol Oynadı

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRECEK

Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finansal yapılanmasına yönelik Antalya merkezli olarak gerçekleştirilen ‘Maydonoz Döner’ operasyonuna MASAK tarafından önemli katkı sağlanıyor.

ORGANİZASYONLARIN DURUMU TESPİT EDİLDİ

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, çok sayıda ülkede ve yurt içinde yüzlerce şubesi bulunan bu “döner zinciri”nin, FETÖ/PDY ile bağları yoğun olan “resmi ve gayriresmi” ortaklarının olduğunu belirledi. Bu kişilerin çoğunun kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu tespit edildi.

ÖZEL ANALİZ EKİBİ KURULDU

MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında bulunan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini detaylı olarak inceledi. Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin analizini içeren yaklaşık 300 analiz raporu hazırlanarak ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. MASAK bu çalışma için özel bir ekip kurdu.

ORGANİZASYON YAPISI ARAŞTIRILDI

Ekip, hazırlanan şube raporlarına ek olarak, şirketin organizasyon yapısını da içeren bir rapor oluşturdu. Döner zinciri altında “franchise” veren merkez şirketin ortakları, yöneticileri, çalışanları ile bağlantılı şirket ve kişileri kapsayan “çatı raporu” da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

ÇALIŞANLARIN SUÇ KAYITLARI İNCELENDİ

Çatı raporu kapsamında incelenen kişilerin mali profilleri çıkarıldı ve kümeleme analizi yapıldı. Kişilerin organizasyon yapısı içindeki rolleri ve para transfer ilişkilerinin işaret ettiği bağlantılar tespit edildi. Şubelerin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları titizlikle incelendi. Çalışma sonucunda, bu kişiler arasında silahlı terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit eden suçlardan kayıtları bulunanların olduğu belirlendi.