Maserati’nin İlk Elektrikli SUV’u Grecale Folgore

İTALYAN LÜKSÜNÜN YENİ SEMBOLÜ

Maserati, elektrikli araç sektöründe iddialı bir adım atıyor. Grecale Folgore, markanın tamamen elektrikli ilk SUV’u olarak 23 Ağustos’ta Türkiye pazarına giriş yaptı. 9.250.000 TL’lik fiyatıyla dikkat çeken bu araç, lüksün ve teknolojinin birleştiği bir sanat eseri gibi. Elektrikli geleceği yeniden şekillendiren bu SUV’un özelliklerine yakından bakalım.

PERFORMANS VE TEKNOLOJİDEKİ GÜÇ

Grecale Folgore, adıyla da dikkat çeken bir model; “Folgore”, İtalyanca’da “yıldırım” anlamına geliyor ve bu SUV gerçekten de bir elektrik fırtınası yaratıyor! 400V teknolojisi ve 105 kWh batarya kapasitesine sahip olan aracın gücü 550 beygir ve torku ise 820 Nm. Bu performansla 0-100 km/s’ye yalnızca 4,1 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum hız olarak 220 km/s sunuyor. Tek şarjla 500 km menzil sunarak uzun yolculukları da kolaylaştırıyor. Ayrıca 8 yıl batarya garantisi ile kullanıcıların güvenini kazanıyor. Araç, MAX RANGE, GT, SPORT ve OFFROAD gibi dört farklı sürüş modu ile kullanıcılara geniş bir sürüş deneyimi sağlıyor.

TASARIMIN ŞIKLIĞI

Grecale Folgore, tasarımında Maserati’nin performans simgesi Trofeo’dan ilham alıyor. Yarı kapalı ızgara, çarpıcı LED farlar ve ikonik Trident logosu, bu SUV’un Maserati’nin zengin genetik mirasını sergilemesini sağlıyor. İtalyan zarafetinin elektrikle buluştuğu bu model, stil ve işlevselliği bir araya getirerek beklentileri karşılıyor.