Maskeli İki Kişi Kuyumcuyu Soydu

HIZLA GİRİŞ YAPIP SALDIRDILAR

Adana’nın Seyhan ilçesinde, yüzleri maske ile kaplı iki kişi, motosikletle caddeye gelerek Suriyeli kuyumcu İbrahim Kasır’ın iş yerine girdi. Tabanca ile içerideki kişileri tehdit eden şüpheliler, tezgahtaki altınları talep etti.

YARALILARA ATEŞ AÇTI

Şüphelilerden biri, tabanca ile Kasır ve Abdurrahman Kılle’nin bacaklarına ateş açtı. Ardından tezgah ve vitrine konulan yaklaşık bir kilo altını çantaya dolduran şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunanların ihbarları üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, iş yerinin ve çevredeki güvenlik kameralarının incelemesi için çalışma başlattı. Tedavi gören yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.