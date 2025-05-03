Maslak’ta Yol Çökmesi Gerçekleşti. Eski Büyükdere Caddesi Trafiğe Kapalı. İGDAŞ Ekipleri Çalışıyor

YOL ÇÖKMESİ BÜYÜK PANYİE NEDEN OLDU

İstanbul’un Sarıyer ilçesinin Maslak bölgesinde sabah saatlerinde yaşanan bir yol çökmesi, büyük bir paniğe yol açtı. Eski Büyükdere Caddesi’nde meydana gelen bu olay, doğalgaz sıkışması sebebiyle yaşanan küçük çaplı bir patlama ile daha da ciddi bir duruma dönüştü. Cadde, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı ve bölgede İGDAŞ, İBB, itfaiye ile polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

OLAYIN AYRINTILARI

Olay, 3 Mayıs 2025 sabahı saat 02:41’de Sarıyer Maslak’taki Eski Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İGDAŞ ekipleri, doğalgaz hattındaki sızıntıyı önlemek amacıyla bölgedeki gaz akışını durdurdu. Patlama sonrasında, gaz tahliye çalışmalarını tamamlayan ekipler, hattaki hasarın onarımi için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yetkililer, doğalgaz sıkışmasının çökmenin temel nedeni olup olmadığını araştırmak için incelemelerine devam ediyor.

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Çökmenin ardından, Eski Büyükdere Caddesi’nde hem araç hem de yaya trafiği durduruldu. İstanbul’un en yoğun caddelerinden biri olan bu yolun kapanması, sabah saatlerinde trafik akışını ciddi şekilde olumsuz etkiledi. İBB ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları alternatif güzergâhlara yönlendirmeyi sürdürüyor. Sürücülere, Maslak ve çevresinde Seyrantepe veya Levent yönünün kullanılmaları öneriliyor.