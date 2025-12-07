Masterchef 2025 Şampiyonu Sezer Dirican Oldu

TV8’in dikkat çeken yemek yarışması MasterChef, dün akşam final etabını gerçekleştirdi. Sezon boyunca büyük bir mücadele veren yarışmacılardan Özkan ve Sezer, finale kalan isimler oldu. Özkan, gecenin sonunda topladığı 43 puanla, 41 puanda kalan Sezer’in önünde yer alarak final etabına geçti. Yarışma, bu skorla canlı yayınla başladı. MasterChef 2025’in şampiyonu, toplamda 65 puan toplayan Sezer Dirican oldu.

İMZA YEMEKLER HAZIRLADILAR

Canlı yayın öncesinde 90 dakikalık süre verilen her iki finalist, kendi imza yemeklerini hazırladı. Özkan, başlangıç yemeği olarak Egede, ana yemek olarak Antika ve tatlı olarak Sahlep-i Sütlaç yaptı. Sezer ise başlangıç olarak Çiğ Mi Köfte, ana yemek olarak Büyük İskender ve tatlı olarak Nuh’un Tartini hazırladı. İlk turda Özkan, jüri şeflerinden 6, 7,5 ve 7,5 puan alarak toplamda 21 puana ulaştı; Sezer de 6,5, 7,5 ve 7 puan alarak aynı sonuca erişti.

PUANLAR CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

Finalin ikinci etabında şeflerin verdiği puanlar, her iki yarışmacının oylamasıyla mühürlü zarflarda saklandı. Canlı yayında zarflar açıldığında Sezer toplamda 41 puana ulaşırken; Özkan, 43 puana ulaştı. Sezer, imza yemeği olarak bal kabağı ve levrek içeren bir tabak sundu. Özkan ise “Döngü” adını verdiği imza tabağında kuzu eti ve enginar kullandı. Özkan’ın bu tabağı jüri üyelerinden 7, 7 ve 6,5 puan alarak toplamda 63,5 puan topladı. Sezer’in imza tabak ise 8,5, 8 ve 7,5 puanla 65 puana ulaşarak yarışmanın birincisi oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA

MasterChef 2025 sezonu sona ererken, All Star heyecanı da izleyicilerle buluşacak. MasterChef All Star Altın Kupa, 7 Aralık Pazar günü saat 20.00’de ekranlarda olacak.