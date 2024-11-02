Masterchef’te Kızgın Yağ Kazası

ŞEF ADAYLARINDAN TALEHSİZ ANLAR

Yarışmacıların Türkiye’nin en yetenekli şefi olabilmek için mücadele verdiği Masterchef programında üzücü bir olay yaşandı. Programın öne çıkan isimlerinden Beyza Huri Aydın, börek tepsisini çevirdiği anlarda kızgın yağın yüzüne dökülmesi sonucunda zor anlar yaşadı.

İLK MÜDAHALE SAĞLIK EKİBİNDEN GELDİ

Beyza, yaşadığı bu talihsiz kazanın ardından panik içerisinde elindeki her şeyi fırlatırken, programa ait sağlık ekibi hemen devreye girdi ve ona ilk müdahaleyi yaptı. Yarışmadaki bu olay, görsel anlamda gerilime neden oldu ancak Beyza’nın durumu hızla kontrol altına alındı.