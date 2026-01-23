Mattia Ahmet Minguzzi İçin Adalet Talebi Yükseldi

Pazarın girişindeki çocuk parkının yanında gerçekleştirilen törende konuşma yapan Yasemin Akıncılar Minguzzi, istinaf sürecinin sonuçlandığını aktardı. Katillere “çocuk” diyenlere hakkını helal etmediğini belirten Minguzzi, “Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Bu böyle biline.” şeklinde ifadelerde bulundu. Minguzzi, herhangi bir korku hissetmediğini dile getirerek, “Durmayacağım. Korksunlar benden. Bir yıl boyunca yasa çıkmadı. Hakkımı helal etmiyorum. En son Atlas, şimdi sıra kimde?” dedi.

KATILIMCILARDAN ANLAMLI MESAJLAR

Baba Andrea Minguzzi, oğlunun hayatını kaybettiği noktada sorumlulukla durduğunu vurguladı. Minguzzi, buranın bir yaşam alanı olması gerektiğini ifade ederek, “Mattia bir sembol değildi, o bir çocuktu, evlattı. İki kültür arasında bir köprüydü. Çocukları koruması gereken bir dünya onu koruyamadı.” dedi. Minguzzi, burada duran heykelin bir yüz taşımadığını belirtilerek, “Ahmet 15 yaşında olacaktı. Bu kaykayın üzerinde 15 kuş var. Ahmet Mattia’nın 15 yılı, yarım kalan ama unutulmayan bir hayat. Bir baba olarak, bir insan olarak nefret etmeden ama geri adım da atmadan adaleti aramaya devam edeceğiz. Bu heykel burada kaldığı sürece şunu hatırlatsın: Öldürülen her çocuk bütün toplum için bir kayıptır. Mattia bizim duruşumuzda, sessizliğimizde ve kararlılığımızda yaşıyor.” ifadesini kullandı.

POLİTİKACILARDAN DESTEK VE ÇAĞRI

Törene katılanlar arasında CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Dilek İmamoğlu, ailenin avukatı ve kalabalık bir vatandaş grubu yer aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu etkinlikte yaptığı konuşmada cezaların ağırlaştırılması gerektiğini vurguladı. Özdağ, “Önce cinayetleri engelleyecek sistemi kurmak gerekiyor.” diyerek, aradan geçen zaman içinde hiçbir önlem alınmadığını, bu durumun başka çocukların da benzer bir kaderle karşılaşmasına neden olabileceğini belirtti. “Çünkü ertesi gün alınması gereken tedbirler alınmayıp konu geçiştiriliyor.” şeklindeki sözleriyle durumu eleştirdi.

ANIT VE SLOGANLARLA ANMA

Aile ve katılımcılar, sonrası pazarın girişinde Mattia Ahmet Minguzzi anısına hazırlanan, üzerinde kaykay ve güvercinlerin bulunduğu anıtın yer aldığı alana geçtiler. Bu alana karanfil bırakıldığında, “Mattia Ahmet için adalet”, “Kanunlar değişsin, çocuklar ölmesin” ve “Sokakta katil istemiyoruz” gibi sloganlar atıldı.