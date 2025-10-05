Mauro Icardi Beşiktaş Derbisi Sonrası Madrid’e Gitti

GALATASARAY’DA ICARDI POLEMİĞİ SÜRÜYOR

Süper Lig’in 8. haftasında yaşanan Beşiktaş derbisinde sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray’da Mauro Icardi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Arjantinli yıldız oyuncunun derbinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, birçok yorum ve tartışmaya yol açtı. İşte o paylaşımdan bazı detaylar…

MADRID SEYAHATİ TARTIŞMA YARATTI

Beşiktaş derbisinin ardından İspanya’nın Madrid şehrine giden Icardi için taraftarlar arasında farklı görüşler oluştu. Bir grup taraftar, Icardi’nin fiziksel olarak yeterince hazır olmadığını ve milli arada ek çalışmalar yapması gerektiğini savunuyor. Diğer bir kısım ise, Icardi’nin milli arada istediği gibi davranabileceğine dair yorumlar yapıyor.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YEDİKTE KALDI

Beşiktaş derbisinde ilk 11’de yer almayan Mauro Icardi, takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıkmayı reddetti. Bu durum, sosyal medya üzerinde hızla yayıldı ve geniş bir etkileşim oluşturdu.