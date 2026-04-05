Mauro Icardi’den Gece Yarısı Takım Mesajı

SÜPER LİG’DE MAĞLUBİYET SONRASI ICARDI’DEN DESTEK MESAJI

Süper Lig’de Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada beklenenin tersine sonuçlanan maç sonrasında sarı-kırmızılı ekipte eleştiriler dinmiyor. Mağlubiyetin ardından, gece saatlerinde Mauro Icardi, takımına sahip çıkmak adına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Icardi, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, takım arkadaşlarının şampiyonluk kupasına doğru ilerlerken, kendisinin önde durarak Galatasaray’a yönelik eleştirilerle tek başına yüzleştiği bir kareyi paylaştı.

Icardi, bu özel paylaşımında, “Beni istediğiniz kadar eleştirin, arkamdakiler güvende. Sonunda şampiyon biz olacağız.” ifadelerini kullandı.