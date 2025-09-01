“Mauro Icardi’den Kerem’e Mesaj”

KEREM AKTÜRKOLU’NUN TRANSFERİNE TEPKİLER

Galatasaray’ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olması, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti. Bu olayın ardından Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

IDCARDİ’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Icardi, Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay’ın, “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.” sözlerini paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi ve birçok kişi tarafından Kerem Aktürkoğlu’na bir gönderme olarak yorumlandı.