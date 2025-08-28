Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu’nu paylaştı

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI SONA ERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica karşısında 1-0’lık bir mağlubiyet aldı. Bu maçta Benfica’nın galibiyetini sağlayan gol, 35. dakikada Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

ICARDI’DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde elenmesini takiben sosyal medya üzerinden etkileyici bir paylaşımda bulundu. Arjantinli golcü, Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile birlikte yaşadığı sevinci yansıtan bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.