"Mauro Icardi, Kerem'e Gönderme Yaptı."

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN FENERBAHÇE’YE GEÇİŞİ TEPKİ TOPLADI

Galatasaray’ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olması, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti. Bu olayın ardından Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ICARDI'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Icardi, Instagram hesabında Galatasaray efsanesi Metin Oktay’a ait olan, “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.” sözlerini paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu ve Kerem Aktürkoğlu’na yapılan bir gönderme olarak yorumlandı. İşte o paylaşım…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi sonrası Çin’in Tiencin kentindeki görüşmelerini bitirerek Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı.
Bilecik’te Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

Gölpazarı'nda dolandırıcılık yapan bir kişi, kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın evinden altın ve nakit para çaldı. Zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

