Mauro Icardi’nin Galatasaray Geleceği Bugün Belirleniyor

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki durumu bu hafta içerisinde netlik kazanıyor. İki gündür İstanbul’da bulunan ve kulüp yöneticileriyle önemli görüşmeler gerçekleştiren Arjantinli forvetin menajeri Elio Pino, şartlar üzerinde müzakerelerini sürdürüyor. Taraflar arasındaki kritik zirve ise bugün yapılacak.

GELECEĞİ BELİRLENİYOR

Başkan Dursun Özbek’in Icardi ve menajeri Pino ile bir araya gelerek yıldız oyuncunun takımda kalması yönünde bir talepte bulunacağı öğrenildi. Özbek, taraftarların büyük ilgi gösterdiği Icardi’nin Galatasaray’da kalmasını arzuluyor ancak mali disiplin konusunda taviz vermekten kaçınacak. Yönetim, mevcut sözleşmesiyle yıllık 10 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme için “feda” diyecek.

MAAŞ PAKETİDE DÜZENLEME

Sarı-kırmızılıların teklifinin, oyuncunun maaşını yarı yarıya indirerek 5 milyon euro seviyesine çekmeyi öngördüğü belirtildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta sahne alan Mauro Icardi, 10 gol ve 2 asistle önemli bir performans sergiledi.