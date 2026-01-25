Mauro Icardi’nin Galatasaray Geleceği Bugün Belirleniyor

mauro-icardi-nin-galatasaray-gelecegi-bugun-belirleniyor

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki durumu bu hafta içerisinde netlik kazanıyor. İki gündür İstanbul’da bulunan ve kulüp yöneticileriyle önemli görüşmeler gerçekleştiren Arjantinli forvetin menajeri Elio Pino, şartlar üzerinde müzakerelerini sürdürüyor. Taraflar arasındaki kritik zirve ise bugün yapılacak.

GELECEĞİ BELİRLENİYOR

Başkan Dursun Özbek’in Icardi ve menajeri Pino ile bir araya gelerek yıldız oyuncunun takımda kalması yönünde bir talepte bulunacağı öğrenildi. Özbek, taraftarların büyük ilgi gösterdiği Icardi’nin Galatasaray’da kalmasını arzuluyor ancak mali disiplin konusunda taviz vermekten kaçınacak. Yönetim, mevcut sözleşmesiyle yıllık 10 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme için “feda” diyecek.

MAAŞ PAKETİDE DÜZENLEME

Sarı-kırmızılıların teklifinin, oyuncunun maaşını yarı yarıya indirerek 5 milyon euro seviyesine çekmeyi öngördüğü belirtildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta sahne alan Mauro Icardi, 10 gol ve 2 asistle önemli bir performans sergiledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yoğun Kar Yağışı İçin Acil Hazırlıklar Başlatıldı

New York'ta beklenen kutup soğuğu ve kar fırtınası öncesinde müşteriler marketlerde yoğun alışveriş yaparak rafları boşalttı.
Gündem

Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı’na Girdi

Türkiye'nin altıncı sondaj gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ndeki sondaj çalışmalarına başlamak üzere yola çıktı. Enerji yatırımları hız kesmeden sürdürülüyor.
Gündem

Bilal Erdoğan Su Olayının Perde Arkasını Anlattı

Katar medya, Bilal Erdoğan'a 2023 seçimlerinde neden suyu babası değil, kendisinin uzattığını sordu; kendisi 2,5 yıl aradan sonra açıklamada bulundu.
Gündem

Kayseri’de Duş Sonrası Fenalaşan Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki T.A.'nın sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

İran’daki Protestoların Ekonomik Etkileri Açıklandı

İran'daki internet kesintisi, iş insanlarının erişim sorunları nedeniyle ekonomiye günlük 20 milyon dolardan fazla zarar veriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.