Mavi Vatan’da Donanma Töreni Gerçekleşti

GEÇİT TÖRENİ İSTANBUL BOĞAZI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Türk donanması, İstanbul Boğazı’nda göz alıcı bir geçit töreni düzenledi. Tören, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri çerçevesinde yapıldı. Etkinlik için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı, Karadeniz açıklarında bir araya geldi. Sabah saatlerinde başlayan seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaşmasının ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareket ile devam etti.

250 ÖĞRENCİ GEÇİT TÖRENİNE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından seçilen 250 öğrenci, geçit töreni için TCG Anadolu’da yer aldı. Törende, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Savarona da yer aldı.

Sarıyer merkez sahilinden ve Tarabya önlerinden geçen gemiler, ardından Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamlayarak, Dolmabahçe önlerine ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SELAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçiş sırasında Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde selamladı. Bu özel anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

TEKNOFEST Mavi Vatan geçit töreni öncesinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde basın açıklaması yaparak, “Gemilerimiz 30–31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi’nde ziyarete açık olacak. Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden ayrıca bir yarışma düzenleniyor.” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN YARIŞMALAR DÜZENLENİYOR

Bayraktar, Mavi Vatan bilincini genç nesillere aktarmak için düzenlenen yarışmalardan bahsetti. İlkokul öğrencileri için resim yarışması ve lise ile üniversite düzeyinde Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışması yapılacağını bildirdi. Bayraktar, “Bu yarışmalara katılanlar, halka kapalı olduğu günlerde 28–29 Ağustos’ta da gemileri ziyaret edebilecek.” diye ekledi.

TEKNOFEST MAVI VATAN İÇİN KÜRESEL YARIŞMALAR

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın sadece donanma geçişinden ibaret olmadığını, etkinlik kapsamında üç büyük teknoloji yarışması düzenleneceğini duyurdu:

– ROKETSAN: Sualtı roket yarışması

– ASELSAN: İnsansız sualtı araçları yarışması

– İnsansız su üstü araçları yarışması

Bayraktar konuşmasını, “TEKNOFEST Mavi Vatan’da sadece gemilerimiz değil, teknolojinin şampiyonları da yarışıyor olacak. Bütün milletimizi 30 ve 31 Ağustos’ta TEKNOFEST Mavi Vatan’a, Zafer Bayramımızı en güzel şekilde kutlamaya bekliyorum.” sözleriyle tamamladı.

GENÇLERİN DUYGULARI

Savarona’da 13 üniversite öğrencisi yer aldı. İstanbul Boğazı’ndaki geçiş törenine katılacak gençler, heyecanlarını anlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği öğrencisi Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’yı ziyaret etme fırsatını duyduğunda büyük bir heyecan yaşadığını belirtti. Işıkelekoğlu, “Atatürk’ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip sunulması bizim için çok büyük bir şans.” şeklinde konuştu.

GEÇİŞE KATILMA GURURU

Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız, geçişe katılmanın kendisi için heyecan verici olduğunu anlattı. Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden olduklarını dile getiren Yıldız, “Özellikle Atatürk’ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici. Bu teknoloji hamlesine biz de gelecek nesiller olarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum.” dedi.