Mavi Vatan’daki Donanma Geçişi Gerçekleşiyor

Türk Donanması, İstanbul Boğazı’nda Geçit Töreni Gerçekleştiriyor

Türk donanması, İstanbul Boğazı üzerinde bir geçit töreni düzenliyor. Bu etkinlik, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştiriliyor. Geçit töreni için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı, Karadeniz açıklarında buluştu. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaştıktan sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareket etmeleriyle başlamış oldu.

Geçit Töreninde Gençler Yer Alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından seçilen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu gemisinde yer alıyor. Geçit töreninde Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını taşıyan Savarona da yer alıyor. Sarıyer merkez sahili ve Tarabya önlerinden geçen gemiler, daha sonrasında Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamladı. Donanma daha sonra Dolmabahçe önlerine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçişi Selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde geçişi selamladı. Bu anlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’nda yapılacak geçit töreni öncesinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde basın açıklaması yaptı. Selçuk Bayraktar, gemilerin 30–31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi’nde halka açılacağını belirterek, “Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden ayrıca bir yarışma düzenleniyor.” dedi.

Mavi Vatan Bilincini Yaygınlaştıracak Yarışmalar

Bayraktar, Mavi Vatan bilincini genç nesillere ulaştırmak adına yarışmalar düzenlediklerini vurguladı. İlkokul öğrencileri için resim yarışması, lise ve üniversite seviyesinde Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışmasının yapılacağını hatırlatan Bayraktar, “Bu yarışmalara katılanlar, halka kapalı olduğu günlerde 28–29 Ağustos’ta da gemileri ziyaret edebilecek.” ifadesinde bulundu.

Teknoloji Yarışmaları ve Mavi Vatan Etkinliği

TEKNOFEST Mavi Vatan’ın sadece donanma geçişinden ibaret olmadığını vurgulayan Bayraktar, etkinlik çerçevesinde üç farklı teknoloji yarışması düzenleneceğini açıkladı: ROKETSAN: Sualtı roket yarışması, ASELSAN: İnsansız sualtı araçları yarışması ile İnsansız su üstü araçları yarışması. Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı: “TEKNOFEST Mavi Vatan’da sadece gemilerimiz değil, teknolojinin şampiyonları da yarışıyor olacak. Ben tüm milletimizi 30 ve 31 Ağustos’ta TEKNOFEST Mavi Vatan’a, Zafer Bayramımızı en güzel şekilde kutlamaya bekliyorum.”

Savarona’da Gençler Yer Alıyor

Savarona gemisinde 13 üniversite öğrencisi de bulunuyor. İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek geçiş törenine katılan gençler hissettiklerini ifade etti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’ya biniyor olmanın onu çok heyecanlandırdığını belirtti. “Atatürk’ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip, sunulması bizim için çok büyük bir şans.” diyen Işıkelekoğlu, “Savarona’yı iskelede görünce kanımız kaynamaya başladı. İçine girdik, Atatürk’ün yattığı yatağı, çalışma masasını gördük.” şeklinde konuştu.

Heyecan ve Gurur Dolu Anlar

Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız, geçişe katıldığı için oldukça heyecanlı olduğunu ifade etti. Savarona’nın ilk ziyaretçilerinden olduklarını dile getiren Yıldız, “Özellikle Atatürk’ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Çok kıymetli ve güzel duruyordu. Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici.” dedi. Ayrıca, bu teknoloji hamlesine gelecek nesiller olarak katkı sağlayacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.