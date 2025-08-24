Mavi Vatan’ın Geçit Töreni İle Donanma Selamladı

HİZMETE İNANILMAZ GÜÇLÜ DONANMA

Türk donanması, İstanbul Boğazı’nda büyük bir geçit töreni gerçekleştirdi. Tören, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yapıldı. Geçit töreni sırasında TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı, Karadeniz açıklarında bir araya geldi. Sabah saatlerinde başlayan seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaşmasının ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareketiyle devam etti.

GEÇİT TÖRENİNE KATILAN ÖĞRENCİLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci, geçit töreni için TCG Anadolu’da yer alıyor. Ayrıca, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün simgesi Savarona da bu geçit töreninde bulundu. Sarıyer merkez sahili ve Tarabya’nın ardından gemiler, Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamlayarak Dolmabahçe önlerine ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SELAMLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde geçişi selamladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Geçit töreni öncesinde ise, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, gemilerin 30–31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi’nde ziyarete açılacağını belirtti.

YARIŞMALARLA MAVİ VATAN BİLİNCİ

Bayraktar, “Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcalıklar olacak” diyerek katılımcılara bilgiler verdi. Ayrıca, genç nesillere Mavi Vatan bilincini aktarmak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlendiğini dile getirdi. İlkokul öğrencileri için bir resim yarışması, lise ve üniversite düzeyinde ise Mavi Vatan doktrinini anlatan bir makale yarışması gerçekleşeceği belirtildi. Yarışmalara katılanların, halka kapalı olduğu günlerde 28–29 Ağustos’ta da gemileri ziyaret edebileceği ifade edildi.

TEKNOLOJİ YARIŞMALARI VE MİLLİ DESTEK

Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın yalnızca donanma geçişinden ibaret olmadığını vurgulayarak üç farklı teknoloji yarışmasının düzenleneceğini açıkladı: ROKETSAN tarafından sualtı roket yarışı, ASELSAN tarafından insansız sualtı araçları yarışı ve insansız su üstü araçları yarışması. Bayraktar, “TEKNOFEST Mavi Vatan’da sadece gemilerimiz değil, teknolojinin şampiyonları da yarışıyor olacak. Ben tüm milletimizi 30 ve 31 Ağustos’ta TEKNOFEST Mavi Vatan’a bekliyorum.” diyerek sözlerini bitirdi.

ÖĞRENCİLERİN HEYECANI

Savarona’da toplam 13 üniversite öğrencisi de mevcut. İstanbul Boğazı’ndaki törene katılan gençler, duygularını paylaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’ya biniş fırsatını duyduğunda büyük bir heyecan hissettiğini ifade etti. “Atatürk’ten bize kalan yadigarın, yeniden sunulması bizim için çok büyük bir şans” diyen Işıkelekoğlu, “Savarona’yı iskelede görünce kanımız kaynamaya başladı” ifadesini kullandı.

GEÇİŞİN GURURU VE ÖNEMİ

Rabia Nur Yıldız adlı öğrenci de geçişte yer aldığı için oldukça heyecanlıydı. Savarona’nın ilk ziyaretçilerinden olduklarını bildiren Yıldız, “Atatürk’ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Çok kıymetli ve güzel duruyordu” dedi. Yıldız, donanmanın güçlenmesi ve milli teknoloji hamlesinin etkileyici boyutlarının canlı şahidi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.