Mavi Vatan Projesiyle Türk Donanması Güçleniyor

MAVİ VATAN PROJESİ İLE GÜÇLENEN TÜRK DONANMASI

Türkiye’nin milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan, Türk Donanması’nın gücünü artıracak. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği bu proje, Çin’de yer alan ordu gazetesinde geniş bir şekilde aktarıldı. “PLA Daily” gazetesinde yayımlanan makalede, Türkiye’nin büyük bir uçak gemisi inşaatına başladığı ve 60 bin tonluk geminin, şu anki en büyük savaş gemisi olan 28 bin tonluk TCG Anadolu’dan iki kat daha büyük olacağı bildirildi. Makalede, “Türkiye, çift uçak gemisi grubu oluşturmaya başladı” ifadesine yer verildi.

YENİ GEMİ İLE UNSURLAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni uçak gemisinin yanı sıra bir denizaltı ve bir muhrip inşaatının da başladığını açıkladı. Makalede, “Bu hamle, Türkiye’nin çift uçak gemisi grubuna sahip birkaç ülkeden biri olmasını sağlayacak” denildi. Yeni geminin yerlilik oranının TCG Anadolu’ya göre yüzde 80’in üzerinde olmasının beklendiği kaydedildi. Ayrıca, yeni geminin 32 hücreli dikey fırlatma sistemi, 4 hava savunma sistemi ve 7 uzaktan kumandalı silah istasyonu ile donatılacağı, Türkiye’nin kendi geliştirdiği uçak fırlatma sisteminin de entegre edilmesi hedefleniyor.

GEMİNİN TEKNİK DETAYLARI VE GÖREV KABİLİYETİ

İstanbul Tersanesi’nde yapımı süren geminin, 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 10,1 metre batma derinliğine sahip olacağı, 25 knot azami hıza ve 10 bin deniz mili menzile ulaşabileceği ifade edildi. Uçuş güvertesinde 20, hangarında ise 30 uçağı taşıyabilen geminin toplamda 50 savaş uçağı kapasiteli olacağı belirtildi. Türkiye’nin deniz gücünü artırma ihtiyacının yanı sıra, Ege ve Akdeniz’deki Yunanistan ile yaşanan ihtilaflar nedeniyle denizlerdeki kontrolünü güçlendirme hedefinin olduğu vurgulandı.

PROJENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Makalede, Türkiye’nin bu inisiyatifinin, savunma sanayisini bağımsız hale getirme hedefleriyle uyuştuğu belirtilirken, yeni uçak gemisi projesine 40’tan fazla Türk savunma şirketinin katkı sağladığı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi. Şimdi onun daha büyüğünün, yani uçak gemimizin şu anda hazırlıkları yapılıyor” açıklaması da aktarılıyor. 285 metre uzunluğundaki gemide iki pista sahip olduğu, kısa pistin İHA ve SİHA’lar, uzun pistin ise Hürjet ve KAAN ile KIZILELMA için tahsis edileceği bilgisi yer alıyor.

SAVUNMA SİSTEMLERİ

MUG’a bağlı olarak, insanlı ve insansız hava araçlarının rampadan kalkışını sağlayan sistemlerin uygulanacağı, dizaynı yapılan geminin TUSAŞ, Baykar, Roketsan ve Aselsan gibi yerli savunma şirketleri tarafından geliştirileceği belirtiliyor. Genel olarak, MUG Milli Uçak Gemisi’nin, insansız hava araçları ile insanlı uçakların yanı sıra helikopterlerle birlikte toplam 50 hava aracını taşıması hedefleniyor. Uçak gemisinde, Hisar hava savunma füzeleriyle Çakır seyir füzeleri kullanılabilecek.

Uzun pistten KAAN ve TB3, kısa pistten İHA-SİHA’lar kalkacakken, uçaklar inişte kancalı sistemle duracak. Gemide toplam 35-40 adet hava aracı olması öngörülüyor. MUG’un uzunluğu 285 metre, genişliği 72 metre, batma derinliği 10.1 metre ve deplasmanı 60.000 ton olarak belirleniyor.