Mavi Vatan, TCG Anadolu ile selamlandı

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEÇİT TÖRENİ YAPILDI

Türk donanması, İstanbul Boğazı’nda bir geçit töreni gerçekleştirdi. Tören, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yapıldı. Geçit törenine, TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı katılarak Karadeniz açıklarında buluştu. Sabah saatlerinde başlayan seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaşmasının ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareketiyle devam etti.

ÖĞRENCİLER GEÇİT TÖRENİNDE YER ALDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından seçilen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu’da yer aldı. Ayrıca, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yadigarı Savarona da geçitte bulunarak dikkat çekti. Sarıyer merkez sahili ve Tarabya önlerinden geçen gemiler, ardından Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamladı ve en sonunda Dolmabahçe önlerine ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GEÇİŞİ SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nden geçişi selamladı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği öncesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde basın toplantısı düzenleyerek, “Gemiler 30–31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi’nde ziyarete açılacak. Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden ayrıca bir yarışma düzenleniyor” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YARIŞMALAR DÜZENLENİYOR

Bayraktar, Mavi Vatan bilincini genç nesillere aktarmak amacıyla yarışmalar düzenlediklerini vurguladı. İlkokul düzeyindeki öğrenciler için resim yarışması, lise ve üniversite düzeyinde ise Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışması yapılacağını açıkladı. Ayrıca, “Bu yarışmalara katılanlar, halka kapalı olduğu günlerde 28–29 Ağustos’ta da gemileri ziyaret edebilecekler” şeklinde bilgi verdi.

TEKNOFEST BİR TEKNOLOJİ ŞENLİĞİ

Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın sadece donanma geçişinden ibaret olmadığını belirterek, etkinlik kapsamında üç farklı teknoloji yarışması düzenleneceğini duyurdu: ROKETSAN: Sualtı roket yarışması, ASELSAN: İnsansız sualtı araçları yarışması ve İnsansız su üstü araçları yarışması. Bayraktar, “TEKNOFEST Mavi Vatan’da sadece gemilerimiz değil, teknolojinin şampiyonları da yarışıyor olacak. 30 ve 31 Ağustos’ta TEKNOFEST Mavi Vatan’a, Zafer Bayramımızı en güzel şekilde kutlamaya bekliyoruz” dedi.

GENÇLERİN DUYGULARI

Savarona’da 13 üniversite öğrencisi de yer aldı. İstanbul Boğazı’ndaki geçiş törenine katılacak olan gençler, duygu ve düşüncelerini paylaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’ya binme fırsatı bulduğunda yaşadığı heyecandan bahsetti. “Atatürk’ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilmesi bizim için çok büyük bir şans. Savarona’yı görünce kanımız kaynamaya başladı” diyen Işıkelekoğlu, “İTÜ’lü mühendis olarak bu kadar yerli ve milli gemimizi bir arada görmek çok önemli” şeklinde ifade etti.

GEÇİŞE KATILMA HEYECANI

Öğrenci Rabia Nur Yıldız, geçişe katıldıkları için ne kadar heyecanlı olduklarını anlattı. Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden olduklarını belirten Yıldız, “Atatürk’ün çalışma masası özellikle çok dikkatimi çekti. Bu kadar güçlü bir donanmanın varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici. Gelecek nesiller olarak bu teknoloji hamlesine katkı sağlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.