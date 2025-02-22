Maydonoz Döner’de Bylock Bağlantıları Ortaya Çıktı!

Türkiye’nin Gündemindeki Maydonoz Döner Skandalı

Türkiye’de 410 şubesi bulunan Maydonoz Döner isimli firma, Fetullahçı Terör Örgütü’ne para akışı sağlamak iddiasıyla hedef alındı. 31 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda toplamda 10’u kamu çalışanı olmak üzere 353 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, mahkeme kararıyla Maydonoz Döner şirketine kayyum atandı.

Yeni Detaylar Aydınlatılıyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, yaklaşık 10 ay önce başlattıkları çalışmalar neticesinde örgütün finansmanı olan Maydonoz Döner’in kirli ilişkilerine dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. FETÖ’den referansı olmayan kişilerin dahi garson olarak işe alınmadığı öne sürülen zincir restoranlarda, daha önce meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlarla ilgili hesap hareketleri tespit edildi.

FETÖ İltisaklılara Pay ve Ortaklık Verildi

FETÖ soruşturmaları sırasında haklarında işlem yapılan şüphelilerin şirket içinde önemli bir konumda olduğu, FETÖ ile bağlantılı bu kişilere ise yüzde 5 ile yüzde 10 arasında hisse ve gayri resmi ortaklık verildiği belirlendi. Zanlıların, dikkat çekmemek adına kendi hesaplarına “yüzde 5 hisse payı” ibaresiyle para transferleri yaptığı belirtildi.

SGK Kayıtlı Çalışanların Para Aktarım Süreci

Zincirin şubelerinde garson ve kasiyer olarak kayıtlı olan çalışanların, şirket yetkililerine yüksek tutarlarda para aktardığı tespit edildi. Takip edilmemek için birbirlerine “hesaptan para gönderilmemesi” konusunda uyarılarda bulundukları anlaşıldı. Ayrıca, yeni elemanlar alınırken “Soruşturması var mı, bizden mi?” şeklinde görüşmeler yapıldığı belirlendi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan çalışanlara ise hisse verilmediği ve işten çıkarıldıkları ortaya çıktı.

220 Milyon Liralık İşlem Hacmi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Maydonoz Döner ile ilgili FETÖ soruşturmasında derinlemesine incelemelerde bulunarak önemli verilere ulaştı. MASAK’ın araştırmasına göre, şirket ile FETÖ’ye kayıtlı şahıslar arasında yaklaşık 220 milyon lira değerinde işlem hacmi mevcut. Franchising sistemiyle hızlı bir büyüme gösteren firmanın, illerdeki bayiliklerini yöneten örgüt üyelerinin ticari geçmişlerinin olmalarını fırsat bilerek sistemsel açıklar oluşturup, düşük vergi bildirimlerinde bulunduğu tespit edildi. Yapılan denetimlerde maliye birimleri tarafından kesilen cezaların, şubelerin üzerine yıkıldığı ve böylece şirket genel merkezinin bu parasal yükümlülüklerden kurtulduğu ortaya çıktı.

ByLock Kullanıcıları Arasında Ciddi Sayılar

Yeni bilgiye göre, Maydonoz Döner’in kuruluşundan bu yana 400 şubeye ulaşarak olağanüstü bir büyüme sergilediği belirlendi. Şirketin kamuoyundaki görünürlüğünü artırmak amacıyla reklamlara ağırlık verdiği ayrıca 7 ülkede bayiliklerinin bulunduğu ifade edildi. Yurt dışından gelen para transferlerinin ticari faaliyet olarak gösterilmeye çalışıldığı anlaşılırken, operasyonda gözaltına alınan 353 şüpheliden 83’ünün daha önce kamu görevinden çıkarıldığı öğrenildi. 197 kişi hakkında FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunurken, bu kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadığı ortaya çıktı. Örgütün gizli haberleşme programı “ByLock”u kullanan şüpheli sayısının ise 102 olduğu belirlendi.