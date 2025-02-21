Maydonoz Döner’e FETÖ Operasyonu Başlatıldı

FETÖ SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

390 şubeye sahip olan Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturması açıldı. 31 şehirde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında 10 kamu personelinin bulunduğu toplamda 353 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, zincirin şubeleri aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışına para transferleri yaparak örgüte hizmet ettiği belirlendi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) da bir süre boyunca şirketi takip ettiği ortaya çıktı.

SAHİPLERİ GÖZALTINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır devam eden FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner’in sahipleri Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltına alındı.

KAYYUM ATANDI

Soruşturma süreci devam ederken, yurtiçi ve yurtdışında geniş bir şube ağı bulunan Maydonoz Döner’e kayyum atandı. Şirketin, örgüt referansı olmadan ortaklık vermediği ve elde ettiği paraların örgüt mensuplarına iletildiği bilgisi de kaydedildi.