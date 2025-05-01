Mayıs Ayında Kar Yağışı Şaşkınlığı!

TAHTALI DAĞI’NA KAR YAĞDI

Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan 2.365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı’nın zirvesine mayıs ayında kar düştü. Sabah saatlerinde başlayan yağış ile zirve, beyaz bir örtüyle kaplandı. Tahtalı Dağı’na teleferik hizmeti sunan Olympos Teleferik’in Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, karla kaplı zirvenin göz alıcı manzaralar sunduğunu ifade etti.

ZİYARETÇİLER KAR SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞTI

Culfa, teleferikle zirveye çıkan ziyaretçilerin kar sürprizi ile karşılaştığını ve muhteşem manzaranın tadını çıkardıklarını belirtti. Antalya’da sahilde yaz havasının hakim olduğu bir dönemde, zirvede kar topu oynama olanağının oluştuğunu vurgulayan Culfa, bu durumun ziyaretçilerde hem şaşkınlık hem de memnuniyet yarattığını söyledi.