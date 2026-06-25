Mayısta Enflasyon Yüzde 4,1’e Çıktı

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Benzin pompası ile araç yakıt dolduruluyor
Mayıs ayında enflasyon, yıllık bazda önemli bir artış göstererek dikkat çekti.
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Yıllık enflasyon, Mayıs ayında üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Nisan ayındaki yüzde 3,8’den Mayıs’ta yüzde 4,1’e yükseldi. Aylık bazda ise değişim göstermeyerek yüzde 0,4’te kaldı.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DAHA SINIRLI ARTIŞ

Benzin ve gıda fiyatları gibi en dalgalı kalemler çıkarıldığında, çekirdek enflasyon yıllık bazda Nisan’daki yüzde 3,3’ten Mayıs’ta yüzde 3,4’e yükselerek daha sınırlı bir artış kaydetti. FactSet anketine göre enflasyon rakamları büyük ölçüde ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Açıklanan veriler, yapışkan enflasyon endişeleri nedeniyle faiz indirimleri konusunda temkinli bir duruş sergileyen Fed yetkilileri için kritik bir dönemeçte geldi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ÖTELENİYOR

Finans piyasaları, yıl içinde olası faiz artırımlarını fiyatlamaya başladı. Başkan Donald Trump, merkez bankasını faiz indirimine zorlamak için defalarca adım atarken kısa süre önce kendi görüşlerine daha yakın yeni bir Fed başkanı atadı. Ancak beklenenden güçlü gelen enflasyon verileri, böyle bir adımın zamanlamasını daha da ileri bir tarihe taşıyor.

HARCAMALAR VE GELİRLER YÜKSELDİ

Geçtiğimiz ay harcamalar ve gelirler, ekonomistlerin tahminlerinden daha hızlı arttı. Nisan ayında yüzde 0,7 olan harcanabilir gelir, enflasyona göre düzeltilmediğinde bu seviyede kaldı. Ancak enflasyona göre düzeltildiğinde harcanabilir gelir Nisan’da yüzde 0,3 arttı. Harcamalar da aynı dönemde yüzde 0,3 oranında yükseldi. Olumlu bir gelişme olarak, tüketicilerin benzine daha fazla harcama yapmasıyla aylardır azalan kişisel tasarruf oranı Mayıs’ta hafif bir artış gösterdi.

GSYH YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı’nın ayrı bir raporunda, ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetleri ölçen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), üçüncü tahminde yüzde 1,6’dan yüzde 2,1’e revize edildi. Yukarı yönlü revizyon, GSYH’den düşülen ithalat kalemindeki aşağı yönlü düzeltmeye bağlandı. Aylardır bekleyen petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başlamasıyla benzin fiyatları düşüşe geçti. Bu durum enflasyon endişelerini hafifletirken Fed üzerindeki erken hareket etme baskısını da azalttı.

UZMANLARDAN YILDA İKİ FAİZ ARTIŞI UYARISI

Önümüzdeki aylara ait veriler, düşen benzin fiyatlarının enflasyonu yavaşlatıp yavaşlatmadığının nihai testi olacak. Navy Federal Credit Union Başekonomisti Heather Long, Amerikalıların yaşadığı enflasyonun yalnızca benzinden kaynaklanmadığını belirterek, “Konut, sağlık hizmetleri ve elektrik de aile bütçeleri ve genel enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor” dedi. Long, merkez bankasının bu yıl iki kez faiz artırmasını beklediğini ifade etti.

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