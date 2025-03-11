Mazlum Abdi’den Anlaşma Sonrası Önemli Mesaj

SURİYE CUMHURBAŞKANIYLA ANLAŞMA YAPILDI

Suriye’nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda bir mutabakat sağladı.

Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile imzaladıkları anlaşmanın ardından X platformu üzerinden bir mesaj yayımladı. Abdi, “Bu anlaşmayı yeni bir Suriye inşa etmek için gerçek bir fırsat olarak görüyoruz” diyerek, sürecin önemine vurgu yaptı.

Abdi’nin mesajında, “Tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan, barış özlemlerini gerçekleştiren daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlıyız” ifadeleri yer aldı. Bu açıklamalar, Suriye’deki geleceğe dair umut verici bir yaklaşım sergiliyor.